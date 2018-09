Willy Rovelli "pas loin du burn-out" : Sa nouvelle vie loin de la France

S'il a accepté de continuer à endosser le rôle de cuisinier un peu fou de Fort Boyard, Willy Rovelli a préféré quitter Europe 1 après neuf ans de bons et loyaux services, et aussi se faire discret à la télévision. Un choix sur lequel il s'est justifié auprès de nos confrères de Télé Star : "J'avais peur de lasser. Ou pire, de ne plus pouvoir me lever le matin."

"Sans doute pas loin du burn-out", l'humoriste, chroniqueur et présentateur français de 38 ans s'est éloigné de la France pour s'installer à... Dubaï. "Un hasard de la vie", comme il l'a raconté : "Je voulais un endroit où il fait beau. Une nuit où je ne dormais pas, j'ai contacté un théâtre qui s'appelle Culture Emulsion. Je leur ai proposé de venir faire des sketches occasionnellement et ils ont accepté. Je donne aussi des cours de théâtre et des master class à des ados et des adultes. J'en ai profité aussi pour améliorer mon anglais en prenant des cours tous les matins."

Quoi qu'il en soit, l'ancien animateur de Gulli espère faire son retour rapidement à la télévision aux commandes d'une émission. En attendant, il assurera la promotion de son recueil contenant ses 50 meilleures chroniques et sera donc souvent en France cette saison.

L'intégralité de l'interview de Willy Rovelli est à retrouver dans le magazine Télé Star du 10 septembre 2018.