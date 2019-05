Winnie Harlow : Sensationnelle à Cannes, topless sous une robe transparente

Le 72e Festival de Cannes tient toutes ses promesses ! Le film Once Upon A Time... In Hollywood est en lice pour la Palme d'Or de la montée des marches la plus prisée du festival. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt y ont été rejoints par plusieurs top models, dont une Winnie Harlow toute en transparence et la félineDoutzen Kroes...

La montée des marches la plus attendue du 72e Festival de Cannes a eu lieu ce mardi 21 mai 2019. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et le réalisateur Quentin Tarantino se sont présentés au Palais des Festivals pour la projection de Once Upon A Time... In Hollywood (en salles le 14 août prochain). La venue des trois hommes sur le tapis rouge a été suivie de celles de nombreuses autres célébrités. Winnie Harlow a pris part à la parade !

Canon dans une robe Haute Couture coquelicot Jean Paul Gaultier (collection automne-hiver 2017) accessoirisée de bijoux De Grisogono, Winnie a fait sensation auprès des photographes. Le mannequin de 24 ans atteint de vitiligo a pleinement profité de l'instant, en enchaînant les poses et jouant avec sa robe, sans complexe de sa dépigmentation.