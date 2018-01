Woody Allen désavoué ? Les accusations d'abus de sa fille atteignent Hollywood

Timothée Chalamet, 22 ans et assurément la grande révélation de l'année (il est également à l'affiche de Call Me by Your Name qui avait déjà l'objet d'une polémique puisqu'il dépeint la relation homosexuelle entre un homme majeur et un ado mineur), a précisé dans un post Instagram forcément attendu "ne pas pouvoir", pour "des raisons contractuelles", parler "directement" de sa décision de travailler l'été dernier sur le film de l'iconique metteur en scène new-yorkais.

Quelques jours plus tôt, la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, relançait les hostilités contre Woody Allen. "J'ai travaillé avec lui sur un film sorti en 2012, a rappelé l'actrice sur le site du New York Times, faisant référence à son rôle dans To Rome With Love. Et c'est un problème que je prends très au sérieux. J'ai eu besoin de temps pour rassembler mes idées et dire ce que j'avais vraiment envie de dire. Je ne peux parler que pour moi-même et ce que j'ai envie de dire, c'est que si j'avais su ce que je sais maintenant, je n'aurais pas joué dans le film. Je n'ai plus travaillé pour lui depuis et je ne travaillerai plus pour lui, assure la jeune femme de 34 ans. En lisant les articles de Dylan Farrow, j'ai compris que j'avais aggravé la douleur d'une autre femme et ça m'a brisé le coeur, explique Greta Gerwig. J'ai grandi avec les films de Woody Allen, ils m'ont formée en tant qu'artiste et je ne peux pas changer ça maintenant, mais je peux prendre des décisions différentes pour l'avenir." Dernier soutien en date, Natalie Portman. Interviewée par Oprah Winfrey, dans une chronique de l'émission Sunday Morning de CBS diffusée le 14 janvier, la star a déclaré : "Je te crois Dylan. Je te crois."

Celui qui a tourné sous la direction d'Allen dans Alice, To Rome with Love et Blue Jasmine s'est exprimé sur Twitter et son avis diverge : "Deux états ont ouvert des enquêtes criminelles contre Woody Allen (New York et le Connecticut) et aucune charge n'a été retenue contre lui. Le fait de renoncer à le côtoyer et de renoncer à travailler avec lui est sans doute fondé. Mais je trouve ça injuste et triste. J'ai travaillé trois fois avec Woody Allen et cela a représenté des moments privilégiés de ma carrière. Est-il possible de soutenir les victimes de pédophilie et d'agressions sexuelles tout en pensant que WA est innocent ? Je le pense. Mon intention n'est pas de démentir, ni d'ignorer les plaintes, mais accuser des gens de tels crimes, cela doit être traité avec précaution. Tout comme les victimes doivent être traitées avec précaution."