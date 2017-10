Woody Allen, lâché par un de ses acteurs : "Il est coupable, j'ai honte..."

Après l'expérience ratée de sa série Crisis in Six Scenes et avant la sortie, le 18 janvier, de Wonder Wheel avec Justin Timberlake, Woody Allen vient de terminer le tournage de son nouveau film, au titre encore inconnu. Le prolifique réalisateur a réuni devant sa caméra Rebecca Hall (qu'il retrouve après Vicky Cristina Barcelona en 2008), Selena Gomez, Liev Schreiber, Jude Law et Griffin Newman. Ce dernier vient de lâcher une petite bombe sur Woody Allen alors qu'Hollywood est submergé par les témoignages d'actrices harcelées, agressées ou violées par le puissant producteur Harvey Weinstein.

Il est coupable

Griffin Newman, 28 ans, vu dans les séries Vinyl (produite par Martin Scorsese et Mick Jagger) et The Tick (2017), a déclaré sur Twitter : "J'ai besoin de me délester de ce poids sur ma poitrine : j'ai travaillé sur le prochain film de Woody Allen. Je crois qu'il est coupable. J'ai donné l'intégralité de mon salaire à RAINN." RAINN est la plus grande association américaine contre les violences sexuelles. Le jeune acteur dit avoir longtemps réfléchi avant d'accepter ce petit rôle, qu'il "regrette profondément" aujourd'hui. Griffin se décrit comme "un lâche" de ne pas avoir quitté le film et promet de ne plus jamais faire ce genre de compromis moral pour sa carrière.

Quand il écrit "je pense qu'il est coupable", Griffin Newman évoque les accusations portées par Dylan Farrow (32 ans) sur son père adoptif, Woody Allen. En 1992, alors que le réalisateur new-yorkais et Mia Farrow se séparent, Dylan accuse Woody de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 7 ans. Après une longue enquête, les autorités estiment, en octobre 1993, qu'il n'y a pas assez d'éléments tangibles pour poursuivre le réalisateur. Pour autant, dans une lettre ouverte publiée dans le New York Times en 1994, Dylan réitère ses accusations. Woody Allen nie en bloc. Et la famille est partagée. D'un côté, Moses, le frère de Dylan, estime qu'elle ment, qu'elle a été manipulée par Mia Farrow pour se venger de Woody, parti fondé une famille avec Soon-Yi, autre fille adoptive de l'actrice. De l'autre, Ronan Farrow, 29 ans, soutient sa grande soeur coûte que coûte. Le jeune homme vient de faire trembler Hollywood et provoquer la chute d'Harvey Weinstein en publiant dans le New Yorker une longue enquête, contenant les témoignages de nombreuses victimes du producteur. Parmi elles, les Françaises Florence Darel et Emma de Caunes.

Une chasse aux sorcières

Justement, Woody Allen, 81 ans, a été interrogé dimanche sur l'affaire par la BBC. Le réalisateur a déclaré, bien maladroitement : "C'est tragique pour ces pauvres femmes, triste pour Harvey que sa vie soit foutue en l'air. Il n'y a pas de gagnant dans cette histoire, c'est juste très, très triste et tragique que ces pauvres femmes aient dû traverser ça." Le réalisateur de Match Point espère aussi que cette affaire ne déclenchera pas "une chasse aux sorcières". Bien sûr, il est revenu depuis sur ses propos, spécifiant ce qu'il entendait par "triste pour Harvey" dans un communiqué publié par Variety : "Quand je dis que je suis triste pour Harvey, je pensais être clair, c'est parce que c'est un homme malade et triste. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette déclaration précise mon intention et mes sentiments."

Dimanche toujours, Emmanuel Macron a annoncé qu'Harvey Weinstein n'était plus digne de sa Légion d'honneur qui pourrait lui être retirée prochainement.