Xavier Couture : Le sexe, son ex Claire Chazal, sa chérie actuelle... il dit tout

Depuis presque un an, Xavier Couture occupe le poste de numéro 2 de France Télévisions, en sa qualité de directeur général délégué en charge de la stratégie et des programmes. À 66 ans, il a eu une vie professionnelle et personnelle bien remplie. Libération dresse son portrait dans son édition du 1er septembre et les confidences ne manquent pas !

Xavier Couture a toujours la niaque et il le dit haut et fort. Ex-dirigeant de TF1, de Canal+, d'Endemol et d'Orange, il est aujourd'hui le bras droit de Delphine Ernotte, la décriée patronne de France Télévisions. Mais son poste le prive relativement de pouvoir dans les prises de décisions et cela l'agace... "À 66 ans, je ne vais pas me faire chier à un poste où je n'ai pas le pouvoir", a-t-il confié à Libération qui publie cette citation alors qu'il aurait préféré qu'elle reste en OFF. Cette volonté de posséder beaucoup, cela a été le fil rouge de sa vie. "J'ai passé ma vie à kiffer, je me suis marré, j'ai eu une vie de roman, j'ai eu tout ce que je voulais", s'emballe-t-il.

Xavier Couture a en effet eu beaucoup et sur tous les niveaux : l'argent – même si, payé plus de 10 000 euros par mois, il dit ne plus en avoir –, les femmes, le sexe. "J'ai été élevé dans le cul. Tout à coup, après 68, on a eu droit de baiser. Et je continue, j'adore", dit-il, cash. Aujourd'hui en couple avec l'ancienne animatrice Emmanuelle Gaume, il se dit "fou amoureux" mais reste sur ses gardes car il ne croit pas au couple qui dure longtemps. "À chaque fois, je crois que c'est la dernière femme de ma vie", dit-il. Marié quatre fois, père de quatre enfants, Xavier Couture a vécu avec Claire Chazal et il se confesse sur la raison de leur séparation. Alors que l'ancienne journaliste de TF1 confiait récemment à Paris Match avoir une "discipline alimentaire" très stricte, au point de prendre du plaisir "à l'assèchement, l'ascèse", son ex-mari a lâché à Libération : "Ces phrases résument bien Claire, et pourquoi je l'ai quittée." Des visions de la vie différentes qui ont eu raison de leur histoire...

Thomas Montet