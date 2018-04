Xavier de Moulins complice avec ses filles : Sa virée "girly" dans le Périgord

Xavier de Moulins a dévoilé un rare cliché familial ce 19 avril 2018.

L'animateur du 19:45 et du 66 minutes de M6 mais aussi écrivain a décidé de poster sur son compte Instagram une photo de deux de ses filles et lui lors d'une escapade familiale en voiture vers le domaine de Montagenet dans le Périgord. "En route pour la joie ! @Toscademoulins @Montagenet #Springbreak #girls #father #love", a-t-il indiqué en légende d'un selfie respirant la bonne humeur sur lequel on pouvait retrouver sa fille Tosca ainsi que sa soeur Bianca. Toutes les deux sont le fruit des amours de l'animateur avec la journaliste Anaïs Bouton.

Comme on peut s'en douter, cette jolie carte postale a attiré de nombreux commentaires bienveillants. "Bonnes vacances ! Vous respirez la joie de vivre, un vrai bonheur", "Il fait un temps magnifique en Périgord ! Bonnes vacances", "Les joies de la famille", pouvait-on lire dès les premiers commentaires à cette publication.

Le lendemain, l'animateur a remis le couvert en publiant une photo de petit déjeuner où il était entouré de pas moins de six filles ! "Good morning ! Bande de filles... Girl power ! #breakfast #springbreak #soleil #happy", publiait-il.

Xavier de Moulins est également le papa d'une jeune Gaïa-Lou, née de sa relation avec sa première femme Thyra-Fiordalice Eschasseriaux.