Xavier de Moulins et sa femme Anaïs Bouton évoquent leur "vie à la maison"

Xavier de Moulins est très discret quand il s'agit d'évoquer sa vie de famille.

Cependant, récemment interrogé par nos confrères de TV Magazine, le journaliste de 47 ans à la tête de 66 Minutes sur M6 a brièvement accepté d'évoquer sa vie de famille avec Anaïs Bouton, la journaliste qui anime Zemmour & Naulleau sur la chaîne Paris Première. "Nous ne parlerons pas de notre vie privée, nous parlerons de notre vie professionnelle ensemble", a d'entrée de jeu tenté de clarifier Xavier de Moulins auprès de nos confrères. Et de poursuivre : "Étant tous les deux journalistes dans le groupe M6, il nous semblait cohérent de nous exprimer sur ce sujet."

Car oui, les tourtereaux se sont rencontrés en 2001 lorsque Anaïs, alors directrice éditoriale de Paris Première, avait proposé au journaliste qui montait de la rejoindre sur la chaîne afin d'animer une émission sur les médias. C'est finalement Paris dernière que Xavier a animée durant quatre saisons et c'est auprès de celle qui était entre-temps devenue sa femme et la mère de deux petites filles [Tosca, 13 ans, et Bianca, 9 ans, NDLR] qu'il faisait valider son travail. "Anaïs était ma boss, je devais lui rendre des comptes. (...) Le rapport a changé désormais, il est devenu collaboratif", a-t-il expliqué.

"L'info est une passion pour nous qui dépasse le cadre de M6. La vie à la maison est une grande conférence de rédaction ! Nos filles ont une opinion sur l'Europe, le gouvernement, le vote...", a continué Anaïs Bouton. Xavier de Moulins met lui aussi un point d'honneur à écouter l'avis de ses filles. "Les enfants, par leurs questions, nous ramènent toujours à nos fondamentaux, ils m'obligent à ramasser ma pensée", a-t-il insisté.

Xavier de Moulins est également le papa d'une jeune Gaïa-Lou, née de sa relation avec sa première femme Thyra-Fiordalice Eschasseriaux.