Xavier de retour dans Les 12 Coups de midi : Il annonce une grande nouvelle !

Belle surprise dans Les 12 Coups de midi, ce jeudi 9 février 2017.

Les téléspectateurs de TF1 ont eu le plaisir de retrouver l'un des candidats emblématiques de l'émission : Xavier. Le troisième plus grand Maître de midi, après Bruno et Christian, était de passage sur le plateau du jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann. Le candidat, qui peut se targuer d'avoir 76 participations à son actif (et d'avoir remporté 335 856 euros de cadeaux et de gains, en 2013), a fait le déplacement avec sa compagne Laura.

Et, avant de commenter les réponses des candidats des 12 Coups de midi tout au long de l'émission, Xavier a annoncé une grande nouvelle à l'animateur de 56 ans. Il a en effet révélé s'être installé en Seine-Saint-Denis avec sa moitié, après quatre ans de relation.

Le 2 février dernier, c'est Christian Quesada qui avait fait le plaisir à Jean-Luc Reichmann de venir en tant qu'invité. Le grand champion (reparti avec 809 392 euros de gains après 193 participations) en avait profité pour remercier une fois de plus l'équipe de l'émission pour sa bienveillance : "Je suis serein. C'est une aventure hors du commun, ça va bien au-delà d'un jeu télé. C'est quelque chose qui a changé ma vie de A à Z, celle de mes enfants, de ma famille et de mes proches. Et l'équipe des 12 Coups de midi est aussi une partie de ma famille." Le papa de Clément et Robin (6 et 7 ans) avait ensuite fait la démonstration de ses connaissances quand les participants peinaient à répondre à une question.