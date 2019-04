Xavier (Koh-Lanta 2019) éliminé : "J'ai été déçu, désabusé et dégoûté"

Xavier a fait les frais de l'alliance de Cyril, Maud et Alexandre dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1). En effet, vendredi 19 avril 2019, l'aventurier a été éliminé du jeu. En exclusivité pour Purepeople.com, il se livre sur son expérience et fait quelques confidences notamment sur son poids, son alliance avec Victor et Emilie ou encore son retour à la réalité compliqué.

Vous attendiez-vous à partir à ce moment-là ?

Je m'y attendais complètement dans le sens où ils étaient susceptibles de voter contre moi. Ils étaient trois contre un. Il n'y avait pas vraiment de possibilité que je m'en sorte. Donc dans le fond, je savais que je partais ce soir-là. Mais je voudrais que ce soit un mauvais rêve (rires).

On vous sent amer, vous dites ne pas leur adresser un mot, "pas même un bonne chance"... Pourquoi ?

Ils savent très bien pourquoi je leur dis ça. C'est de leur faute si je pars ! C'est eux qui ont créé leur petit groupe de quatre. Après le départ de Victor ils ont fait allégeance, ils ont dit qu'ils mèneront quoi qu'il en coûte Chloé le plus loin possible. Ils ont sacrifié l'équipe. Moi je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de Koh-Lanta, des alliances comme la leur bien avant la réunification. Ça n'a jamais existé !

Vous aviez l'air d'espérer quand même un revirement de Cyril et Maud...

Oui c'est vrai. On revendique à trois le fait que le comportement d'Alexandre est négatif. Pas en tant que chef, mais comme aventurier sur le camp. J'ai essayé de jouer là-dessus, de leur ouvrir les yeux, de leur montrer que mon comportement et ma façon d'être sur le camp étaient meilleurs.

Pourquoi avez-vous été sacrifié, selon vous ?

Pour l'alliance des quatre ! Personnellement j'ai toujours voté au mérite, je fonctionne comme ça au quotidien également. J'estime que Chloé n'a pas démérité lors des deux premières épreuves, elle a montré qu'elle avait une capacité de contrôle. Mais elle a complètement échoué sur d'autres épreuves.

Comprenez-vous faire les frais d'une alliance avec Victor et Emilie qui n'a pas plu chez les Rouges ?

D'un point de vue télévisuel, il apparaît que nous créons une alliance, un complot ou je ne sais quoi. La vérité, c'est qu'on s'est découvert très rapidement des liens sportifs : déjà sur le bateau, puis le soir lorsque les 21 aventuriers étaient réunis avant la composition des équipes. Et on avait décidé que si on avait la capacité de créer une base à trois, on le ferait. Il n'y avait pas de stratégie à ce niveau-là, on espérait juste pouvoir créer un noyau dur dans le but d'avoir une belle équipe. Ça s'est mal goupillé avec l'arrivée d'un groupe de quatre. D'ailleurs ce n'est pas mis en avant mais eux-mêmes se sont bien entendus avant la composition des équipes. Ils avaient, à ce moment, déjà dit qu'ils protégeraient Chloé, en décalage avec le reste des aventuriers.

Quel avenir présagez-vous pour les Rouges à la réunification ?

Il va falloir être chanceux ou très performeur et gagner les immunités. Sinon les deux autres équipes qui arriveront en force à la réunification voteront contre les Rouges, c'est pour moi une évidence. A mon avis ça va être compliqué. Mais en même temps, Alexandre, Maud et Cyril ont la capacité d'aller loin.

Dans le dernier épisode, on comprend qu'Alexandre mange plus que le reste de l'équipe... Que s'est-il passé ?

Le truc, c'est qu'il faut avoir des réserves pour faire Koh-Lanta. Alexandre n'en avait pas et son corps n'a pas pu puiser dans celles-ci pour supporter la faim. Chez les Rouges, il est celui qui a le plus souffert de la faim. Pour l'histoire de la noix de coco, il dit qu'on avait dit qu'on pouvait en manger autant qu'on voulait. Ce n'est pas vrai ! Au bout de 10, 12 jours, ça se rationne ! Donc on lui a fait comprendre qu'il devait partager, ça ne lui a pas trop plu. Donc pour compenser, il s'est mis à vouloir préparer les collations alors qu'il ne l'avait jamais fait depuis le début du jeu. Il gardait le noyau central de la mangue pour se garder toute la chair. On finit par être un peu excédé par ce manque de cohésion d'équipe, donc je prends en charge le côté cuisine et je répartis tout en parts égales. On a freiné le mauvais comportement d'Alexandre de cette manière.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

Dur ! J'étais déçu, désabusé, j'avais de l'amertume, j'étais dégoûté. Ça fait 19 ans que je veux faire l'émission, 8 ans que je m'inscris... C'était un rêve de gosse et on me l'a spolié à travers une équipe rouge qui n'était pas apte à avancer en équipe. Et ça a été d'autant plus compliqué pour moi parce que j'ai appris que mon fils de 15 ans, Alexis, n'a pas voulu aller au collège le jour où il a appris que je rentrais. Il a plus subi que moi cette déception que son père n'aille même pas en réunification. Il était inconsolable.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous : la faim, l'hygiène, le manque des proches, la fatigue ?

Le plus dur, c'est la base de tout, la nourriture. Ça donne de la force pour avoir du mental pour être en forme lors des épreuves. Elle est l'essence du moteur ! Et c'est là où on s'aperçoit que le cerveau est capable de s'adapter. Ce fut une énorme découverte pour moi dans la survie ! Et après la faim, le plus compliqué a été le manque de sommeil. Les nuits sont très courtes entre la dureté du sol, les mouvements qui réveillent toutes les 15 minutes, la peur que le feu s'éteigne, le bruit, le vent... Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a réussi à faire une bonne nuit. Pour le reste, je me suis adapté.

Avez-vous perdu du poids ?

Je connais mon corps et lorsque j'ai pu me voir dans un miroir j'ai su que j'avais perdu entre 6 et 7 kilos. Mais je les ai vite repris, en 15 jours, trois semaines ! J'ai tellement été déçu de partir comme ça que ça s'est transformé en boulimie. La déception a complètement modifié mon état d'esprit, je ne me suis pas dit que j'allais profiter de ces kilos en moins pour m'entretenir. Il m'a fallu au moins un bon mois pour revenir dans une norme.

