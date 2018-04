Xavier (Masterchef) : Dettes, galères... Il sort enfin la tête de l'eau !

Les affaires de Xavier Malandran, ancien candidat de la deuxième saison de Masterchef (TF1), vont mieux. Celui qui croulait sous les dettes en 2014 se lance désormais dans un nouveau projet. Il en dit plus à nos confrères de Nice-Matin.

Cet ancien coiffeur devenu cuisinier ouvre un nouveau restaurant, Lougolin, qui n'est autre que l'ancien Lou Fassum d'Emmanuel Ruz situé à Grasse. Une idée qui lui trotte dans la tête depuis un moment. "Cela faisait presque trois ans que je courais après Emmanuel Ruz pour qu'il me vende son restaurant. L'an dernier, il a fini par m'appeler en rentrant du Brésil, pour me dire oui", raconte alors Xavier Malandran. Une belle affaire pour le chef qui confie qu'il "y avait seulement cet endroit pour [lui] redonner envie d'être patron".

Au menu, les clients de Lougolin dégusteront une cuisine méditerranéenne. D'ailleurs, comme premier plat, Xavier Malandran propose le Saint-Pierre barigoule d'artichauts et légumes du jour. Une assiette qui lui avait permis d'être sélectionné pour participer à Masterchef à l'époque.

Une belle revanche pour le chef qui accusait, il y a quatre ans, la mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, où il avait établi son restaurant La Semplicita, de l'avoir ruiné, mettant en cause des travaux réalisés tout près de son établissement. "Ça fait des semaines que je ne dors plus. Des amis me font travailler, alors qu'ils n'ont pas besoin de moi ! C'est ma compagne qui paye le loyer, la bouffe ! À Noël, je n'ai pu lui faire qu'un cadeau mais rien à mes nièces et à mes neveux alors que ça fait quinze ans que je travaille quinze heures par jour. Je suis endetté, il y a de quoi être au bout du rouleau", confiait-il alors à Nice-Matin.

Aujourd'hui, tout roule pour Xavier Malandran !