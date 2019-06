Xavier Pincemin (Top Chef) casse les codes avec Mamadou Sakho et Mokobé !

Associer de la truffe à un taco, il fallait oser. Xavier Pincemin l'a fait, en collaboration avec Mamadou Sakho et Mokobé.

À l'origine de l'ouverture de neuf restaurants TacoShake, qui ont tous vu le jour en l'espace d'un an, Mokobé a choisi l'avenue la plus prestigieuse du monde pour le dixième. Le rappeur de 43 ans, membre fondateur du 113, s'est associé à Mamadou Sakho, mais également au gagnant de la saison 7 de Top Chef. Tous étaient présents le 10 juin 2019 pour l'ouverture du restaurant, une grande soirée fast food réalisée en présence de nombreuses personnalités : Ayem Nour, Roschdy Zem, Lilian Thuram et sa compagne Kareen Guiock, Djibril Cissé , Claudia Tagbo, Valérie Damidot, mais aussi le couple formé par Maeva Martinez et Marvin Tillière, deux candidats de Moundir et les Apprentis Aventuriers 4 (W9), et Paga des Marseillais (W9).

Lors de la soirée, Purepeople.com a échangé avec Mamadou Sakho et Mokobé. "C'est un grand frère pour moi. On partage les mêmes valeurs, on se voit pratiquement tout le temps quand je suis à Paris", nous a confié Mamadou Sakho, qui joue sous les couleurs du club de Crystal Palace en Angleterre. Mokobé a confirmé cette fraternité qui les unit : "C'est un petit frère, mais avant tout c'est le bon exemple. Il y a une amitié incroyable entre nous."

Bien que très occupé à ravir les invités avec son taco à la truffe, Xavier Pincemin a pris le temps de nous expliquer comment était née sa collaboration avec Mamadou Sakho et Mokobé : "On est des amis, on s'est rencontré via d'autres artistes. J'ai gagné Top Chef en 2016, mais j'aime beaucoup le côté urbain." Pour le gagnant de la saison 7, qui ouvrira dans quelques jours son deuxième restaurant gastronomique à Versailles, casser les codes dans la cuisine et "rendre notre art culinaire accessible à tout le monde" est "hyper important".

Propos recueillis par Olivia Maunoury.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.