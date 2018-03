XV de France : Julie Gayet complice amoureuse et survoltée de François Hollande

Qu'il semble loin le temps où Julie Gayet et François Hollande vivaient cachés leur amour, après la révélation de leur relation en janvier 2014 ! Depuis la fin du ("violent") quinquennat de l'ancien président de la République, les amoureux se montrent de plus en plus au grand jour et abordent, toujours avec mesure évidemment, leur couple. Avant-premières de cinéma, interviews... L'actrice-productrice citée aux Oscars et l'homme politique semblent vivre sereinement leur relation. Nouvelle preuve avec les images des tribunes du tournoi des six nations de rugby le 10 mars. L'artiste est apparue aussi complice de son bien-aimée que survoltée, savourant la victoire de la France contre l'Angleterre au Stade de France à Saint-Denis.

Le XV de France s'est offert sa première victoire depuis quatre ans dans le Tournoi des six nations face au gros bras anglais à l'issue d'une fin de match étouffante (22-16). Ce premier succès dans la compétition face au XV de la Rose depuis le 1er février 2014 (26-24), déjà à Saint-Denis après un final haletant (essai de Gaël Fickou à six minutes de la fin), est encore plus beau par la manière dont il a été acquis. Fin du match et joie des Bleus, héroïques en défense sur cette fin de match comme sur l'ensemble de la partie. "On a été redoutables en défense. Défensivement, l'état d'esprit a été énorme ce soir. Il faut construire sur cela" a déclaré le centre Gaël Fickou.

Le Premier ministre et roi du lapsus Edouard Philippe, le prince Albert II de Monaco, Guilhem Guirado et Bernard Laporte, président de la Fédération française de Rugby, étaient présents lors de l'événement – Emmanuel Macron était lui en visite officielle en Inde avec son épouse Brigitte.

Le XV de France féminin en force également !

Parallèlement, le XV de France féminin, à l'instar de son homologue masculin, est venue à bout de l'Angleterre (18-17) le même jour à Grenoble et a la voie libre pour viser le Grand Chelem dans une semaine au pays de Galles. Comme les hommes quelques heures plus tôt, les Françaises ont fait tomber le tenant du titre anglais en s'imposant au bout du suspense sur un essai de l'arrière Jessy Trémoulière à la 79e minute de jeu. Voilà une nouvelle qui doit ravir également la féministe engagée qu'est Julie Gayet et tous les amateurs du ballon ovale.