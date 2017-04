Yael Naim très enceinte et Philippe Manoeuvre en couple à la chasse aux oeufs !

Elle attend, à 39 ans, un autre enfant qui devrait arriver incessamment à en juger d'après ses rondeurs ; il est, à 62 ans, à nouveau papa depuis quelques semaines : la chanteuse Yael Naim et le docteur ès rock Philippe Manoeuvre ont pris mercredi 12 avril 2017 un peu d'avance sur la célébration de Pâques en se lançant dans une chasse aux oeufs d'exception, en plein Paris.

C'est dans le décor chic du Jardin des Champs-Élysées que plusieurs personnalités, accompagnées de leurs enfants, se sont mêlées au public à l'occasion de la première grande chasse aux oeufs de Pâques organisée dans l'après-midi par le Comité du Faubourg Saint-Honoré, lequel entend faire de ce rendez-vous l'un des temps forts du calendrier de ses animations. À la clé lors de cette moisson chocolatée, des créations exclusives signées des chefs prestigieux des maisons membres du Comité ! Outre celles de Claire Heitzler, Chef Création Pâtisserie de la Maison Ladurée, partenaire de l'événement qui offrait un sachet de petits oeufs à chaque enfant quelle que soit sa récolte, David Landriot, Chef Pâtissier du Mandarin Oriental Paris, Nicolas Jaulmes, Chef Pâtissier du Buddha-Bar Hotel Paris, Shereen Khelif, Chef Pâtissière du Sofitel Paris Le Faubourg, et Jérôme Banctel, Chef doublement étoilé de La Réserve Paris Hôtel & Spa, avaient apporté leur contribution !

Les cloches sonnent et Yael Naim est enceinte !

D'un naturel extrêmement discret, Yael Naim s'est contre toute attente prêtée aux festivités, et sa présence s'est révélée surprenante à plus d'un titre : elle est en effet enceinte ! Accompagnée par son amoureux et grand complice de musique, David Donatien (46 ans), la chanteuse avait de quoi faire de l'ombre au plus majestueux des oeufs de Pâques avec son ventre très rond, annonciateur d'un heureux événement tout prochain. Radieux devant notre photographe, le couple, fidèle à ses principes, n'a pas posé avec sa fille Mia, qui fêtait le mois dernier son 2e anniversaire et était à n'en pas douter de la partie dans le Jardin des Champs-Élysées.

Yael et David, qui collaborent avec succès (plusieurs Victoires de la Musique et des insignes de chevaliers des Arts et des Lettres en attestent) depuis une dizaine d'années, avaient de manière assez inédite révélé en 2015 la part d'intimité à l'oeuvre dans l'album Older de la chanteuse franco-israélienne : "Ce disque est lié à un moment de vie chargé émotionnellement, la disparition de ma grand-mère et l'apparition de notre fille, Mia. À l'instant où elle est née, j'ai été submergée de joie et d'une urgence de vivre, de libérer ma voix, sans craindre que cela ne sonne commercial. Avec le temps, on est devenus plus fous (...) On a toujours voulu rester discrets car on aime les artistes pour ce qu'ils font, pas pour leur vie privée. Mais sur cette album, on assume car nous avons composé ensemble pour la première fois", avait-elle confié.

On parie que, de leur côté, Philippe Manoeuvre et son épouse Candice de La Richardière ont profité de l'atmosphère festive de cette chasse pascale avec leur fils Ulysse, né le 24 décembre 2011. Lily Rock, leur fillette née en début d'année, aura l'occasion de participer aux prochaines éditions ! D'autant que leur papa va désormais avoir plein de temps pour leur faire vivre de folles aventures, maintenant qu'il a pris sa retraite après des années de bons et loyaux services comme rédacteur en chef de Rock & Folk. "Je vais enfin prendre le temps pour écrire des livres et m'occuper de ma femme et de mes enfants, a-t-il d'ailleurs indiqué récemment au Parisien. Une autre aventure commence. Aujourd'hui, c'est la fin de mon adolescence."

De même, l'animatrice télé Agathe Lecaron, maman de deux petits garçons (Gaspard, né en 2014, et Félix, né en 2016), et la chanteuse Imany, maman depuis novembre 2015 d'un petit Isaïah et figure agissante du combat des femmes souffrant d'endométriose, participaient à la manifestation mais ont choisi de ne pas exposer leurs bambins. Enfin, de ne pas les exposer au regard des médias seulement, parce qu'en matière de chocolat, nul doute qu'ils ont eu leur dose !