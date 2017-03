Yaniss Lespert : Le petit frère de Jalil, profil séduisant face à Fanny Valette

Dans la famille Lespert, on connaît très bien Jalil, acteur, réalisateur, producteur et scénariste, mais beaucoup moins son petit frère Yaniss. Le 12 avril prochain, le jeune acteur de 27 ans fera ses grands débuts au cinéma en qualité de tête d'affiche, dans la comédie romantique Un profil pour deux.

Yaniss Lespert, qui est notamment connu pour son rôle de Christophe Lepic dans la série à succès de France 2 Fais pas ci, fais pas ça, n'avait jamais eu de grandes opportunités au cinéma. On l'avait vu en livreur de pizza dans Le Prénom, dans Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois ou encore dans À l'aveugle de Xavier Palud, mais jamais le jeune comédien au physique avenant n'avait eu la chance de montrer ses talents dans une composition plus importante. Stéphane Robelin lui a donné cette opportunité dans Un profil pour deux, où il donne la réplique à Fanny Valette et au grand Pierre Richard. L'histoire du film : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontres, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil, il a mis la photo d'Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Lundi 27 mars, Un profil pour deux était dévoilé en avant-première à Paris, l'occasion de réunir l'équipe du film et une poignée d'invités. Yaniss Lespert a eu le bonheur d'être soutenu par son frangin, avec lequel il a posé – nous donnant l'occasion de jouer au jeu des sept différences. L'iconique Pierre Richard a quant à lui eu le plaisir de retrouver son ami Guy Bedos, sous les yeux de la jolie Fanny Valette, remarquée dans son élégante robe rouge, mais aussi devant sa femme Ceyla Lacerda et de ses petits-enfants Lucille et Arthur. Guillaume de Tonquédec et sa femme Christèle, Plantu, Delphine Rollin et Laurent Olmedo, Gabrielle Lazure ou encore Bruno Salomone, Zinedine Soualem et Florent Peyre étaient également présents.