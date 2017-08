Yann-Alrick Mortreuil (DALS) rejeté dans son enfance à cause de son handicap

Yann-Alrick Mortreuil, ex-danseur de Danse avec les stars sur TF1, a décidé de s'engager. Sourd à 80%, le beau gosse de 27 ans a accepté de devenir l'ambassadeur de la marque d'appareillage auditif Audio 2000 afin de donner un nouveau regard sur ce handicap...

Interrogé par nos confrères de Closer à ce sujet, l'ancien partenaire de Tal, EnjoyPhoenix et de Karine Ferri sur la piste de danse de la Une a d'abord parlé de sa petite enfance afin d'expliquer son engagement. "Petit, comme je n'arrivais pas à suivre les conversations, on me disait que j'étais 'débile'. J'étais rejeté par les autres enfants. Très vite, j'ai eu honte de faire répéter quand je ne comprenais pas. Je me suis coupé du monde, j'étais devenu asocial", s'est-il souvenu. Et d'ajouter : "La danse m'a permis de sortir tout ce qui bouillonnait en moi."

Effectivement, malgré ses grandes difficultés à entendre les musiques, Yann-Alrick a trouvé son salut dans la danse dès l'âge de 6 ans... Même si, là aussi, il a d'abord dû affronter le regard des autres et les jugements hâtifs. "Quand je faisais de la compétition, le président de la fédération avait dit à ma coach que je n'arriverais à rien en raison de mon handicap. J'ai prouvé le contraire", a rappelé avec fierté celui qui a été finaliste à la Coupe du monde de boogie à Moscou en 2010. "Je n'entendais pas bien la musique, mais je percevais les vibrations des basses au niveau du plexus. Lors des compétitions, il m'est arrivé d'avoir des soucis avec le rythme. Dans ces cas-là, j'étais aidé par ma partenaire", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, Yann-Alrick Mortreuil a donc décidé de prêter son image à une enseigne d'audioprothésistes afin d'inciter un maximum de personnes touchées par la surdité à se faire appareiller. "Je veux montrer qu'on peut se dépasser, même en portant un appareil. Moi, ça m'a sauvé la vie. Sans cela, je n'aurais eu ni vie sociale ni carrière dans la danse. D'où l'importance des bilans auditifs. Sur les 6 millions de personnes en France qui souffrent de gênes auditives, seules 30% sont appareillées", a-t-il commenté.

