Yann Barthès : Liam Gallagher absent, il se la joue rock star sur scène !

Mercredi 11 octobre 2017, l'équipe de Quotidien (TMC) a su tourner à son avantage une situation quelque peu embarrassante.

En effet, alors qu'il était attendu en plateau afin de proposer un live et de répondre aux questions de l'impertinent Yann Barthès, Liam Gallagher (ex-chanteur d'Oasis) a finalement annoncé aux équipes du show français – quelques heures avant l'enregistrement – qu'il ne pourrait pas honorer ce rendez-vous à cause de son état de santé. Un gros problème pour le premier talk show d'access prime time de France !

Dans ce contexte critique, l'équipe de Quotidien a finalement réussi à prouver que personne n'était irremplaçable en s'improvisant "groupe de rock" le temps d'une chanson. Les téléspectateurs de TMC ont en effet pu découvrir un Yann Barthès parfait en play-back sur le titre For What It's Worth de l'immense star britannique, accompagné par Hugo Clément à la guitare ou encore Lilia Hassaine au piano. Un joli moment de télévision !

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !