Yann Moix crée le malaise : "Michael Jackson n'est pas pédophile"

Samedi 9 mars 2019, sur le plateau des Terriens du samedi (C8), Yann Moix a, comme toutes les semaines, présenté sa chronique. L'occasion pour lui de donner son sentiment sur les accusations de pédophilie qui planent sur Michael Jackson. Un plaidoyer surprenant qui n'a pas fait l'unanimité...

Abordant le documentaire polémique Leaving Neverland dans lequel Michael Jackson est accusé, avec froce détails, d'agressions sexuelles et de viols sur deux enfants, Yann Moix indique n'avoir sur ce sujet "strictement aucun humour". "J'adore Michael Jackson, j'ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu'au bout", prévient le chroniqueur de Thierry Ardisson, déplorant au passage le fait que la présomption d'innocence soit "oubliée" dans cette affaire.

"C'est ne rien comprendre à Michael Jackson car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant ça ne couche qu'avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants", lance Yann Moix. Allant encore plus loin dans la défense du roi de la pop, l'écrivain poursuit : "J'ai donc décidé d'intenter un procès à toutes les femmes adultes ayant couché avec Michael Jackson."

Foutez-lui la paix à Michael Jackson

D'après lui, "Michael Jackson n'est pas pédophile". L'ancien acolyte de Léa Salamé puis de Christine Angot dans On n'est pas couché (France 2) invente un mot pour qualifier le chanteur : "C'est un inpédophile !" Des propos qu'il étaye par quelques exemples : "Le seul orgasme qu'il ait eu de sa vie, c'est lorsque Bambi retrouve sa mère à la fin. Pour lui, la scène de spaghettis dans La Belle et le clochard, c'est du porno hard. Et la scène où Petit Jean se bat contre le shérif de Sherwood est pour lui l'équivalent d'une décapitation de Daesh. Le seul vieux monsieur qu'il pensait capable d'approcher les enfants, c'est le Père Noël." Et de conclure : "Foutez-lui la paix à Michael Jackson dans son éternité de Neverland où le sexe n'existe pas plus que la mort."

Cette prise de parole a créé le malaise sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes se sont dit surpris et même choqués par les mots prononcés par Yann Moix... Une nouvelle sortie polémique quelques semaines après avoir déclaré ne pas être attiré par les femmes de 50 ans.