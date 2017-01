Yann Moix dézingue Cristina Cordula: "Si je lui mets un flingue sur la tempe..."

Samedi 7 janvier, Yann Moix était l'un des invités de Thierry Ardisson dans son émission Salut les Terriens. Venu faire la promotion de son dernier livre, Terreur (éditions Grasset), l'écrivain de 48 ans a été questionné sur les nombreux tacles qu'il a adressés à certaines célébrités, à commencer par Cristina Cordula.

Réputée pour son sourire chaleureux, ses "ma chérie !" et son accent brésilien, l'animatrice des Reines du shopping est sans aucun doute l'une des personnalités préférées des Français. Dans le coeur de Yann Moix, elle n'a en revanche visiblement aucune place, celui-ci n'ayant pas hésité à lui dire par le passé que son accent était "pourri". "

Sur le plateau de C8, le chroniqueur de Laurent Ruquier a enfoncé le clou pour donner sa vision des choses. "J'ai toujours du mal à comprendre comment un cerveau humain, après vingt ans plongé dans le bain d'une langue ou d'une culture, continue à burquiniser la France en disant 'la petit chien'. Je suis sûr que si je lui mettais un flingue sur la tempe, elle n'aurait plus d'accent", a-t-il lâché devant un public stupéfait.

A la question de savoir ce qu'il souhaitait à Cristina Cordula pour 2017, Yann Moix a agréablement tempéré son propos. "Un prof particulier. Mais en même temps, on aime son accent, on la plaint de ne pas pouvoir être meilleur en langue et en même temps on a envie qu'elle garde cet accent qui fait tout son charme."

Outre Cristina Cordula, le collègue de Vanessa Burggraf a également de nouveau dézingué la chanteuse Patricia Kaas, qui lui donne "envie de se pendre" dès qu'il l'entend chanter. "C'est la vérité et je réitère. L'esthétique de ses chansons me rappelle Sedan, Napoléon III, la guerre de 1870, la choucroute et les casques pointus. Je n'y peux rien, j'ai sans doute tort, mais j'ai envie non pas de me pendre, mais de me faire sauter la cervelle quand je l'entends", a-t-il joyeusement conclu. L'intéressée appréciera.