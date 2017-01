Yann Moix : "Faux sourire", "bouffe dégueulasse", il clashe Anne-Sophie Lapix

Il y a une dizaine de jours, le ton est monté entre Anne-Sophie Lapix et Yann Moix sur le plateau de C à vous sur France 5. Le polémiste de Laurent Ruquier revient sur ce moment tendu lors d'une interview accordée au magazine Télé Star.

Petit rappel des faits. En octobre dernier, sur le plateau d'ONPC, le sniper avait invité Eric Woerth à se rendre sur le plateau de C à vous car il y serait "nourri, logé, blanchi". Des propos qui ont déplu à Lapix. Ainsi, début janvier, lorsque la journaliste a reçu l'auteur de Terreur (Éditions Grasset) sur son plateau, elle lui a lancé que c'était "toujours étonnant d'entendre quelqu'un critiquer une émission et venir, ça s'appelle manger à tous les râteliers". Déclaration un peu brutale qui n'a pas déstabilisé Yann Moix, lequel a alors rétorqué que c'est son équipe qui a "insisté" pour qu'il vienne. Mouchée, Lapix avait alors nié.

Bref, entre eux ce n'est pas l'amour fou et le polémiste en a remis une couche. "Pour moi, C à vous, c'est de la vraie-fausse convivialité. On y fait des faux cadeaux, Anne-Sophie Lapix vous fait des faux sourires, la bouffe est dégueulasse", a-t-il déclaré à Télé Star. Sans langue de bois, Yann Moix a même précisé préférer de loin Touche pas à mon poste sur C8.

Questionné sur son agressivité, le détenteur du Prix Renaudot 2013 a affirmé qu'elle masquait une timidité. Il a aussi révélé qu'après sa première prestation dans On n'est pas couché, France Télévision lui a demandé, à juste titre selon lui, de "baisser de vingt crans". Ce qu'il n'a pas fait ici !