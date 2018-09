Yann Moix : Gérard Collomb porte plainte pour ses propos "anti-flics"

Yann Moix a fait jaser après ses propos "anti-flics" dans Les Terriens du samedi (C8). S'il a fait son mea culpa sur LCI face à Audrey Crespo-Mara quelques jours après, ses déclarations ne sont pas du tout passées. Comme en témoigne la nouvelle décision de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Après le syndicat Alternative police CFDT, c'est donc au tour de l'homme politique de porter plainte contre l'ancien chroniqueur de Laurent Ruquier.

Gérard Collomb s'est emparé de son compte Twitter le 27 septembre 2018 pour annoncer son initiative. "Après avoir pris connaissance de l'analyse juridique réalisée par mes services, j'ai pris la décision de porter plainte contre M. Yann MOIX pour les propos injurieux et diffamatoires qu'il a tenus à l'encontre de nos policiers", a-t-il écrit.

Pour rappel, c'est le 22 septembre dernier que Yann Moix, le nouveau chroniqueur de Thierry Ardisson, s'était lâché sur le plateau face au journaliste d'investigation Frédéric Ploquin, qui présentait son livre La peur a changé de camp (éditions Albin Michel) et face à deux policiers venus pour témoigner de leur quotidien difficile. Yann Moix avait assuré que la police française était "l'une des plus violentes d'Europe" et que les policiers "chi*aient dans leur froc". L'ex-chroniqueur d'On n'est pas couché (France 2) avait également accusé les policiers de "se victimiser à longueur d'émissions de télévision". Il avait également lancé une dernière critique, qui a fait plus que polémique : "La peur au ventre, vous n'avez pas les coui**** d'aller dans les endroits dangereux."

Sidéré par les propos de Yann Moix qu'il juge "à vomir" et "ignominieux", le syndicat Alternative police CFDT avait annoncé via un communiqué qu'il avait décidé de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il avait aussi appelé Gérard Collomb "à condamner avec fermeté les propos qui ont été tenus et à engager des poursuites contre Yann Moix". Un souhait qui a été entendu...