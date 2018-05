Yann Moix quitte ONPC : Les raisons de son départ dévoilées

Après trois saisons auprès de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2), Yann Moix quitte l'émission. En effet, dès la rentrée prochaine, l'acolyte de Christine Angot tirera sa révérence. Auprès de nos confrères de Paris Match, le polémiste de 50 ans explique les raisons de son départ.

"C'est une sorte de contrat tacite, lance-t-il. Tous les chroniqueurs qui ont succédé à Zemmour et Naulleau sont restés trois ans. La production m'a dit qu'une quatrième année était envisageable, mais je pense que c'est bien ainsi. L'exercice est passionnant mais épuisant."

"C'est la règle des trois saisons. Je n'avais pas envie de revenir dessus. Yann a d'autres projets, notamment cinématographiques. De toute façon, il ne serait pas resté", avait confié Laurent Ruquier à Télé 2 Semaines.

Mais alors qui pour le remplacer ? "Un homme, une femme... Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un ou une journaliste", avait déclaré l'animateur de France 2. Le remplaçant de Yann Moix sera "quelqu'un qui affirme ses opinions, plus qu'un journaliste à qui l'on demande une certaine neutralité." De son côté, l'écrivain et réalisateur a sa petite idée, comme il l'indique à Paris Match. "Raphaël Enthoven aurait été un bon candidat", estime-t-il. Et d'ajouter : "J'ai soufflé un autre nom à Ruquier. Il l'avait aussi en tête. Au final, c'est lui qui décide et qui l'annoncera."