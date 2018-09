Yann Moix : Son gros tacle aux Bleus pour sa première chez Ardisson

Samedi 15 septembre 2018, Yann Moix décernait ses premiers Moix d'Or de la saison dans Les Terriens du samedi, ces récompenses que personne ne veut et qui représentent la nouvelle chronique libre de l'ancien sniper de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Pour ses débuts, Yann Moix a frappé fort en décidant de s'en prendre à l'équipe de France, sacrée championne du monde de football le 15 juillet dernier.

Avec son franc-parler habituel, Yann Moix s'est alors lancé dans une analyse très critique sur la victoire des Bleus qui dépeint parfaitement, selon lui, la mentalité française. "Ça résume absolument tout le mal français. C'est-à-dire que lorsqu'on gagne, on se comporte exactement comme lorsqu'on perd. Gagner en France, c'est perdre à l'envers".

L'écrivain et réalisateur de 50 ans argumente ensuite son point de vue par des vidéos de joueurs en train de célébrer en boîte de nuit : "L'équipe gagne le Mondial et pour faire la fête, d'abord ils détruisent les Champs-Elysées, c'est les bases et ensuite, ils vont à Miami au milieu de prostituées avec un truc très symbolique de la France. Plutôt que de faire mousser le champagne et de faire exploser le bouchon vers le ciel comme on fait pour le Bol d'Or, pour Les 24 Heures du Mans ou en Formule 1, ils vident des bouteilles à 1 000 euros sur le sol et ça c'est exactement français. On gagne et le champagne finit sur le sol. On baisse le goulot. (...) C'est un pays dans lequel des gens au paradis se croient en enfer parce qu'ils se le font tout seuls, l'enfer." Voilà qui devrait faire plaisir aux hommes de Didier Deschamps.

Toutefois, Yann Moix peut compter sur le soutien de Thierry Ardisson et Laurent Baffie qui ont approuvé le rapport très parlant de leur nouveau collègue. On a déjà hâte de savoir qui sera la prochaine cible de Yann Moix...