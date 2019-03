Yann Moix traité "comme un clébard" : sa grosse crise de nerfs à Rennes

Mardi 12 mars 2019, Yann Moix s'est rendu à Rennes pour une conférence organisée avec Ouest France. Un événement qui ne s'est pas très bien déroulé... Au lendemain de la venue du chroniqueur et écrivain, nos confrères racontent.

En marge de la conférence, Yann Moix se serait agacé en pleine rue de l'absence de bouteilles d'eau dans les locaux. "Je demande un verre d'eau, on m'envoie à l'étage dans les toilettes boire au robinet. Comme un clébard !", se serait-il exclamé. D'après nos confrères, il s'agissait pourtant d'un malentendu : "À l'étage, il y avait des bouteilles d'eau et la bibliothèque où on reçoit les personnalités." Mais "Yann Moix n'a pas attendu de le savoir" et il aurait "disparu".

Pendant plusieurs minutes, et alors que pas moins de 130 personnes l'attendaient, le chroniqueur de Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi (C8) est resté introuvable. De quoi affoler le représentant de son éditeur, Grasset, qui a tenté par tous les moyens de le joindre. "Il a fait un malaise, il est surmené, il va revenir", a-t-il fini par lancer avant que Yann Moix ne réapparaisse. "Je reviens, je fais la conférence et je me casse", aurait-il balancé.

Durant la conférence, l'ancien acolyte de Léa Salamé, puis de Christine Angot dans On n'est pas couché (France 2) n'a pas été des plus agréables. Il aurait "chassé la personne chargée de l'interviewer devant le public" et, pour expliquer son retard, il aurait "redit qu'il avait été maltraité". Après une heure à échanger avec les Rennais, Yann Moix a quitté les lieux. "On s'est étonné que sa tête passe encore la porte", concluent nos confrères de Ouest France. Des révélations auxquelles le principal intéressé n'a pour l'heure pas réagi...