Yannick Bolloré et la polémique TPMP : "Cyril Hanouna aurait dû faire une pause"

Yannick Bolloré (37 ans), fils de Vincent Bolloré à la tête groupe Canal+, s'est permis de donner son avis à Cyril Hanouna après la polémique engendrée par le sketch raté de TPMP ! Radio Baba diffusé en mai dernier. Selon lui, "Baba" aurait même dû se faire un peu oublier...

Ce sont nos confrères du Parisien qui ont relayé les propos du patron du groupe Havas à ce sujet, des propos tenus le 18 juillet 2017 lors d'un déjeuner organisé par l'Association des journalistes médias. "Si ce passage a heurté des gens, c'est triste. C'est bien de s'être excusé. Mais à la place de Cyril Hanouna, j'aurais fait une pause. C'est ce que je lui ai dit. Ça aurait permis de calmer les esprits", a-t-il lancé.

Et le président-directeur général d'Havas (groupe spécialisé dans la communication et la publicité, rappelons-le) de poursuivre, sur les conséquences de cette séquence teintée d'homophobie : "Ça a été horrible à gérer. On a été les premiers à appeler les annonceurs pour leur dire de se retirer de l'émission, pour ne pas que la polémique leur retombe dessus."

Pour rappel, le CSA est censé débattre de la suite à donner à la diffusion de cette séquence jugée homophobe ce 19 juillet 2017. Touche pas à mon poste a déjà été sanctionné en fin de saison (à cause de deux autres séquences problématiques concernant Capucine Anav et Matthieu Delormeau) et n'avait pas pu diffuser de publicités durant trois semaines, une décision - depuis attaquée par Vincent Bolloré - qui a provoqué un sérieux manque à gagner pour C8. A suivre...