Dounia Coesens, Corinne Touzet, Saïda Jawad : "Les Starski" en folie au Lioran

De nombreuses personnalités et de beaux moments de complicité. Le week-end du 21 et 22 janvier, la station de ski du Lioran était en fête à l'occasion de l'événement Les Starski organisé pour les 50 ans du téléphérique du Plomb du Cantal. La station située dans le Massif central et la Fondation Claude-Pompidou se sont associées pour cet anniversaire.

Heureux de passer deux jours à la montagne, l'actrice de Plus belle la vie Dounia Coesens, le chanteur Yannick – connu pour son tube Ces soirées-là –, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, la comédienne Corinne Touzet, l'acteur Zinedine Soualem ou encore la star de Nos chers voisins Gil Alma ont passé un week-end riche en fous rires, en rencontres, en sensations fortes et en émotion.

Le quotidien régional La Montagne rapporte par exemple que Zinedine Soualem – vu dans Le ciel attendra, Casse-tête chinois, Max, Ma part du gâteau, Rien à déclarer, Bienvenue chez les Ch'tis... – "a obtenu sa troisième étoile, ce week-end au Lioran, sous la houlette du moniteur de ski, Jacky Bouvet-Bionda." Le comédien de 59 ans originaire du Puy-de-Dôme a commencé à skier sur le tard et s'est volontiers laissé approcher par les clients de la station de ski à qui il a offert photos et dédicaces. "Quand on m'a parlé du Lioran, je n'ai pas hésité une seconde. Ici, je suis un peu à la maison", a confié Zinedine Soualem à La Montagne.

Il n'est pas le seul à avoir arpenté les pistes de la station, côtoyant les autres skieurs qui n'en revenaient pas de se retrouver aux côtés de tant de visages connus. Une fois les skis rangés, tous se sont détendus en s'essayant au baby-foot et en dansant sur les chansons de Yannick.

Olivia Maunoury