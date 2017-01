Yannick Noah au Cameroun, sa fille Jenaye entre recueillement et détente

Il est des épreuves qu'il est moins un peu moins difficile à surmonter en famille. Yannick Noah et les siens ont connu un début d'année particulièrement douloureux avec la disparition d'un des leurs : Zacharie Noah, le père de Yannick Noah.

L'ex-star du tennis et chanteur de 56 ans avait lui-même annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter, postant un message sobre et émouvant : "Ce dimanche matin à Yaoundé, Zacharie Noah nous a quittés, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille." Le papa de l'ancien gagnant du tournoi de Roland-Garros (1983) était âgé de 79 ans et vivait au Cameroun, pays dont il était originaire.

Comme l'attestent plusieurs photos partagées au début du mois de janvier par Jenaye Noah, la fille de Yannick Noah âgée de 19 ans, Zacharie Noah a bien pu compter sur la présence de ses proches avant de s'éteindre. Le sublime top avait posté deux clichés d'elle depuis le Cameroun, l'une avec son papa, l'autre seule, arborant un top "Mood", les deux réalisés au Noah Country Club de Yaoundé. Le centre de loisirs, lieu de détente et de divertissement, est la propriété de la famille Noah.