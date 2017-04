Yannick Noah encore grand-père : Sa fille Yelena est maman !

Avec cette naissance, Yannick Noah, devient grand-père pour la deuxième fois. L'ancien champion de tennis est le patriarche d'un clan composé de 5 enfants : d'abord marié en 1984 à l'ancien mannequin de l'Agence Elite et Miss Suède 78 Cecilia Rodhe, avec qui il a eu Joakim et Yelena, Yannick Noah a ensuite été uni à un autre top en 1995, Heather Stewart-Whyte, avec qui il a eu deux filles, Eleejah et Jenaye, et dont il a divorcé en 2001. Depuis 2003, Yannick Noah partage sa vie avec Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus et créatrice de la série Un gars, une fille), avec qui il est père de Joalukas.

Thomas Montet