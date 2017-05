Yannick Noah grand-père : Joakim présente sa fille, des mois après sa naissance

C'est au détour d'une rencontre avec le quotidien sportif L'Equipe que Joakim Noah avait révélé la naissance surprise de son premier enfant en septembre dernier, heureuse nouvelle inattendue qui l'avait poussé à décaler sa retour à l'entraînement avec son équipe des Knicks. "J'ai eu une petite fille et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. C'était un super moment, je suis content de vivre ça", avait-il confié sans en dire plus. Aucune information sur le prénom de son bébé gardé secret, tout comme l'identité de la maman. Si le fils aîné de Yannick Noah s'est récemment affiché très proche d'une bombe brésilienne – dont il semble s'être éloigné depuis – elle n'est sans nul doute pas la mère de sa fille. Aucune photo d'un ventre rond sur les réseaux sociaux de ce très sexy mannequin nommé Isabelle Cutrim.

Nouvelle surprise de la part du géant de 2,11 mètres ! Actuellement en convalescence pour cause d'opération à l'épaule, Joakim Noah a tout le temps de se consacrer à sa famille, notamment à sa fille. Un peu plus de sept mois après l'annonce de sa naissance, le sportif de 32 ans franchit un nouveau cap en la présentant officiellement. C'est lundi 1er mai que le papa discret et comblé a publié la toute première photo de son bébé sur sa page Instagram. "My g" (ma fille), la légende-t-il simplement. Le bras droit en écharpe, conséquence de son opération, Joakim Noah regarde avec tendresse son bébé habillé d'un pyjama décoré de coeurs. Il ne révèle, en revanche, toujours pas son prénom...