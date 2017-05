Yannick Noah grand-père : Sa fille Yelena partage un tendre câlin avec son bébé

La famille de Yannick Noah s'est doublement agrandie ces derniers mois. Si son aîné Joakim Noah a longtemps attendu avant de dévoiler le visage de sa fille dont on ne connaît toujours pas le prénom, même mystère pour l'identité de la mère, Yelena Noah a mis beaucoup moins de temps à poser avec son bébé.

Devenue maman pour la première fois en avril dernier, la cadette de Yannick Noah qui vit à New York n'avait pas encore partagé de photo avec son fils. L'heureuse nouvelle avait été révélée par sa jolie petite soeur Jenaye via sur Instagram, avec une photo prise à la maternité supprimée depuis. La jolie bombe de 18 ans en pleine ascension a, malgré tout, eu le droit de conserver le câlin qu'elle avait mis en ligne quelques jours plus tard. Et si Jenaye n'a jamais révélé le prénom de son neveu, Yelena ne le fait pas non plus à l'occasion de sa première fête des Mères (célébrée le 14 mai dernier aux États-Unis).

Pour sa première photo avec son fils de quelques semaines, la jeune maman de 31 ans se dévoile avec tendresse. Sur l'image en noir et blanc, la fille de Yannick Noah apparaît couvant son nouveau-né. Délicatement enveloppé, le bébé est assoupi contre sa maman qui veille sur lui. "We made it. Hombre de mi vida. #mothersdaygift [Nous l'avons fait. Homme de ma vie. #cadeaudelafêtedesmères, NDLR]", a-t-elle écrit en légende de la photo.