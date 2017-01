Yannick Noah : Nommé "chef du clan Noah" aux obsèques de son père au Cameroun

Le 8 janvier, Yannick Noah perdait son père Zacharie, mort à 79 ans au Cameroun. L'ex-joueur de tennis reconverti dans la chanson a pris part à plusieurs jours de deuil avant qu'une cérémonie traditionnelle soit organisée pour inhumer son papa. Il a depuis été désigné chef de clan de la famille Noah.

Comme le rapporte le site Actucameroun.com, c'est le 18 janvier que le corps de Zacharie Noah a été placé dans le caveau familial à Yaoundé, "en présence des hauts dignitaires camerounais" comme Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé. Le même jour, diverses cérémonies traditionnelles se sont tenues, dont une en particulier au cours de laquelle Yannick Noah était le centre de l'attention. En effet, installé au sol aux côtés de ses soeurs Nathalie et Isabelle, il a écouté les doléances et les témoignages de tous les chefs des autres villages qui ont côtoyé son père. Chaque représentant des familles de Yaoundé est venu faire son témoignage et un cadeau au fils du défunt.

Le nouveau patriarche Ituri

Yannick Noah, en guise de remerciement, a effectué une danse rituelle (dite Essani) avant de se retirer en conclave avec les chefs de familles pour revenir intronisé en nouveau chef de la famille Noah. Le chanteur, accompagné de sa femme Isabelle Camus, de son beau-père Jean-Claude Camus, de son fils Joalukas et de sa fille Jenaye Noah, a revêtu un costume en feuille de bananier sous les acclamations de la foule. "Désormais, le nouveau patriarche Ituri fait partie de la classe des initiés Ekang, où il a un siège qui lui est réservé", rapporte le site.

La veille était marquée par le levée du corps et par une messe donnée par Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé, en la paroisse Sainte-Marie Médiatrice d'Etoudi. Pas moins de 4000 personnes assistaient à l'événement. Le corps était ensuite mené à la résidence de la famille Noah pour une grande veillée.

Zacharie Noah, très populaire dans son pays où il avait par exemple bâti l'espace de détente, de loisir et de sport Noah Country Club, était le fils de Simon Noah, ancien tirailleur mort assassiné en 1985. Il avait longtemps vécu en France, entreprenant une brève carrière de footballeur au Stade Saint-Germain, puis à l'UA Sedan-Torcy. Il était marié à Marie-Claire Noah, morte en 2012.

Thomas Montet