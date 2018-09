Yannick Noah : Sa fille Jenaye sublime à la Fashion Week de New York

Kendall Jenner n'a pas voulu défiler pour la Fashion Week de New York printemps-été 2018 mais Jenaye Noah s'est fait un plaisir de fouler le catwalk. La ravissante fille de Yannick Noah âgée de 21 ans n'avait même pas besoin de voyager puisqu'elle habite Manhattan.

Très actif sur Instagram, le jeune mannequin a relayé ses deux prestations auprès de ses 20 000 followers. D'abord pour pour la maison MILLY, pour laquelle elle porte une longue robe bleu électrique à fines bretelles, ensuite pour le styliste Naeem Khan connu pour ses robes ornées de motifs très détaillés mais aussi pour avoir habillé l'ancienne First Lady Michelle Obama ou la duchesse de Cambridge Kate Middleton. Pour ce deuxième défilé, Jenaye Noah portait un haut transparent noir et légèrement brillant, sans soutien-gorge, associé à une cape bicolore. "Je me sens comme une reine", a-t-elle réagi. Ses longs cheveux coiffés en chignon bas et laqués, sa bouche dessinée avec un rouge écarlate, la fille de Yannick Noah n'avait pas envie d'abandonner cette élégante allure comme elle l'a confié dans l'une de ses stories Instagram.