Yannick Noah : Sa fille Yelena, divine, se dévoile en maillot de bain

Comme son papa, Yelena Noah est très proche de la nature. Voilà qui a sans aucun doute poussé la fille de Yannick Noah et de l'ancien mannequin britannique Cecilia Rodhe à quitter New York pour s'installer dans un décor tout autre, très loin de l'agitation urbaine : sur l'île d'Hawaï. "Peut-être qu'habiter à Hawaï aide au bonheur", a-t-elle commenté sur Instagram le 8 novembre 2018. La sublime petite soeur de Joakim Noah n'est pas partie seule mais accompagnée de son fils qui se prénomme Nohea (né en avril 2017) et du papa de celui-ci, M'Bianda, styliste de la marque américaine 11211.

Ce déménagement à Maui, où l'océan est devenu son meilleur voisin, a impliqué un changement radical de style de vie. Le climat très clément d'Hawaï a dirigé Yelena vers de nouveaux projets : la création de maillots de bain. La jeune maman a dévoilé l'une de ses nouvelles pièces sur Instagram, un maillot deux-pièces composé d'une culotte haute et d'un haut style brassière. La très jolie fille de Yannick Noah porte elle-même le modèle, courant sur une magnifique plage de sable fin, les cheveux en mouvement pour un effet naturel.