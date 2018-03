Yannick Noah : Sa très jolie fille Eleejah topless en plein froid...

Eleejah Noah est l'enfant de Yannick Noah dont on parle le moins. Très discrète, la jeune femme née en 1997 de l'union entre son célèbre papa et le magnifique top model britannique Heather Stewart-Whyte sait pourtant attirer l'attention. Installée à New York tout comme sa petite soeur Jenaye, mannequin en pleine ascension, Eleejah Noah profite au maximum d'elle quand elles arrivent être à Manhattan en même temps. C'était le cas le 9 mars dernier.

Les deux filles de Yannick Noah se sont retrouvées pour une séance de sport en famille quand elles ont immortalisé sur Instagram, chacune dans leurs stories éphémères d'Instagram. Alors qu'il fait 4 °C comme elles l'ont indiqué en légende, et que la neige fraîchement tombée à Manhattan n'a pas encore fondu, Eleejah Noah apparaît peu vêtue, sans haut. Alors que la jeune femme a pris soin de placer des pastilles fleurs sur sa poitrine, Jenaye, elle, a laissé sa soeur telle quelle sur sa photo.