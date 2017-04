Yannick Noah : Ses cinq enfants réunis pour une belle photo de famille

D'abord marié en 1984 à l'ancien mannequin de l'Agence Elite et Miss Suède 78 Cecilia Rodhe, avec qui il a eu Joakim et Yelena, Yannick Noah a ensuite été uni à un autre top en 1995, Heather Stewart-Whyte, dont il a eu deux filles, Eleejah et Jenaye, et dont il divorce en 2001. Depuis 2003, Yannick Noah partage sa vie avec Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus), avec qui il accueilli Joalukas.

Si Yannick Noah aurait, sans aucun doute, aimé partager cette belle photo de famille, l'ex-vainqueur de Roland-Garros est particulièrement occupé en ce moment. Après avoir coaché l'équipe de France de Coupe Davis pour le quart de finale contre la Grande-Bretagne, il enchaîne à présent avec l'équipe de Fed Cup, épaulé par une autre spécialiste de la petite balle jaune, Mary Pierce. Le tennis, plus qu'une passion, une deuxième famille.

Olivia Maunoury