Yannick Noah, ses vacances en famille à Hawaï : Tendre papi à la plage

Yannick Noah fête ce vendredi 18 mai 2018 son 58e anniversaire. Peut-être est-ce à cette occasion que l'ancien champion de tennis a retrouvé tout son clan pour des vacances en famille. Séparé la plupart du temps de ses quatre aînés qui vivent tous à New York – Joakim (33 ans) et Yelena (32 ans), nés de son mariage avec l'ancienne Miss Suède Cecilia Rodhe (couronnée en 1978) ; Eleejah (21 ans) et Jenaye (20 ans), nées de son mariage avec le mannequin britannique Heather Stewart-Whyte –, Yannick Noah passe du bon temps à Hawaï avec eux. Ses deux petits-enfants, la fille de Joakim et le fils de Yelena, sont également du voyage, tout comme sa femme Isabelle Camus, la fille du producteur Jean-Claude Camus, ainsi que leur fils de 13 ans, Joalukas.

Tous amoureux de la nature, les membres de la famille Noah ont loué une grande maison dans un décor verdoyant. S'ils ont pris l'habitude d'aller se balader en forêt et de se baigner dans des piscines naturelles dans lesquelles se jettent de magnifiques cascades, ils agrémentent également leur quotidien de virées à la plage. C'est au cours de l'un d'entre elles que Jenaye Noah a immortalisé un tendre instant entre son papa et son neveu le 16 mai 2018.

Installée dans une bassine posée sur le sable, le fils de Yelena est en train de jouer pendant que Yannick Noah l'arrose doucement. Celui qui a remporté Roland-Garros en 1983 a également publié une photo de ses vacances de rêve sur Twitter, accompagnée de la légende : "Aloha!!!" L'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup baigne incontestablement dans le bonheur.