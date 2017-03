Yannick Noah : Son fils Joakim impliqué dans un scandale...

Fin de saison pour Joakim Noah. Blessé depuis le mois de février - il a été opéré au genou -, le fils aîné de Yannick Noah et joueur de l'équipe des Knicks à New York n'est pas près de retrouver les parquets américains. Le média sportif ESPN et le site spécialisé dans le basket US The Vertical révèlent que le géant français de 2,11m a été contrôlé positif à un médicament interdit par la NBA, un complément alimentaire non autorisé par la ligue mais disponible en libre service. Mauvais timing pour Joakim Noah puisque ESPN précise que le produit incriminé sera autorisé dans la nouvelle politique de santé de la NBA, qui n'entrera en vigueur que la saison prochaine.

Lors de l'enquête menée par le syndicat des joueurs, Joakim Noah a expliqué ne pas savoir que le produit acheté était interdit et a totalement collaboré avec les enquêteurs durant l'investigation. Le pivot de 32 ans n'échappe malgré tout pas à une lourde sanction, une suspension sans salaire de dix matchs dans cette fin de saison, puis dix matchs supplémentaires lors du début de la prochaine saison. Suspension qui a été confirmée officiellement ce 25 mars par la NBA. Un gros manque à gagner pour celui qui a signé un contrat de 72 millions de dollars pour quatre ans avec l'équipe des Knicks.

De quoi lui laisser encore un peu plus de temps libre pour s'occuper de sa petite fille dont il avait révélé la naissance au cours d'une interview accordée à L'Equipe en septembre dernier. Très mystérieux sur sa vie privée, Joakim Noah n'avait dévoilé aucun autre détail, ni le prénom de son bébé, ni l'identité de sa maman.

Olivia Maunoury