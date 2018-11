Yannick Noah : Sport ou musique, que préfère sa femme Isabelle ?

D'ordinaire, Isabelle Camus se montre plutôt discrète mais l'épouse de Yannick Noah accepte de faire une exception en ces trois jours particuliers : la France affronte la Croatie en finale de Coupe Davis à Lille les 23, 24 et 25 novembre 2018. Une victoire permettrait à Yannick Noah de conclure en apothéose avant de laisser sa place à une autre grande figure du tennis français : Amélie Mauresmo.

Lorsque la fédération a contacté Yannick Noah il y a trois ans pour remplacer Arnaud Clément, l'ancien vainqueur de Roland-Garros a pu compter sur le soutien total de sa femme. Isabelle Camus était ravie qu'il renoue avec le tennis et s'éloigne un temps de la musique, elle s'en explique auprès du Parisien. "J'ai toujours adoré le côté sport de Yannick, bien plus que le côté show-biz", confie-t-elle. La fille de Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny Hallyday, se retrouve beaucoup plus dans le monde de l'effort que dans celui des paillettes : "Avec des valeurs qui me correspondent plus que celles du show-biz dans lequel je suis née." Isabelle n'a pas peur de dire qu'elle est "triste" que son mari arrive au terme de son mandat de capitaine : "J'aurais préféré qu'il reste dans le tennis. Pour toujours." Yannick Noah a pourtant bien prévu de se remettre à la musique.

Mais avant ce come-back musical, le couple va s'octroyer un break à trois, avec leur fils de 14 ans Joalukas : "La semaine prochaine, on repart en mer avec notre fils, vivre en harmonie avec la nature." Un nouveau voyage qui devrait permettre à Yannick Noah de prendre du recul sur ces trois années en tant que capitaine et peut-être trouver aussi de l'inspiration pour ses nouvelles chansons.

L'intégralité de l'interview d'Isabelle Camus est à retrouver dans Le Parisien en kiosques le 23 novembre 2018.