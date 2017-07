Yannick Noah : Vacances en famille avec sa belle Jenaye, coiffeur pour Joakulas

Dans l'une d'entre d'elles apparaît son plus jeune frère Joalukas, qui a récemment fêté son 13e anniversaire. Reconnaissable à la longue chevelure blonde héritée de sa ravissante maman Isabelle Camus (fille du producteur Jean-Claude Camus), le fils de Yannick Noah a bénéficié d'une séance brossage assurée par papa.

En raison d'un emploi du temps très chargé dû à sa carrière de mannequin qui prend une toute nouvelle ampleur ces derniers mois, Jenaye Noah ne peut plus passer autant de temps qu'elle le voudrait avec les membres de sa famille, notamment avec son papa, dont elle est très proche et admirative. "Je sais que mon père est un grand. C'est le chef de famille. C'est lui qui sait réunir la tribu éparpillée dans le monde entier, qui exige que l'on se parle régulièrement entre frères, soeurs, demi-frères, demi-soeurs. C'est lui qui organise les vacances et souhaite la présence de tout le monde (...). Nous sommes très nombreux et on s'adore", confiait-elle en juin dernier à Madame Figaro, dont elle faisait la couverture.

D'abord marié en 1984 à l'ancien mannequin de l'Agence Elite et Miss Suède 1978 Cecilia Rodhe, avec qui il a eu Joakim et Yelena, Yannick Noah a ensuite été uni à un autre top en 1995, Heather Stewart-Whyte, dont il a eu deux filles, Eleejah et Jenaye, et dont il a divorcé en 2001. Depuis 2003, Yannick Noah partage sa vie avec Isabelle Camus, avec qui il accueilli Joalukas.