Yarol Poupaud en "manque" de son ami Johnny Hallyday : "Sa mort a créé un vide"

Pendant huit belles années, Yarol Poupaud était au côté de Johnny Hallyday, travaillant en étroite collaboration avec le Taulier pour parfaire ses morceaux rock et l'accompagner à la guitare sur ses tournées Jamais Seul (2012), Born Rocker Tour (2013-2014) et Rester vivant (2015). Directeur musical du chanteur depuis 2012 jusqu'à sa mort, le musicien l'avait également accompagné avec Les Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddy Mitchell à Bercy en 2014 et lors de l'ultime tournée du trio à l'été 2017.

Près de sept mois après la disparition de Johnny Hallyday, Yarol Poupaud s'est remémoré ces incroyables années de collaboration au micro d'Europe 1 dans l'émission de Daphné Bürki Bonjour la France, jeudi 28 juin 2018. Proche ami du Patron, le compagnon de Caroline de Maigret s'est ému en évoquant des liens fort. "On avait presque une relation familiale avec Johnny", a-t-il confié. La disparition du rockeur est donc encore très douloureuse. "Sa mort a créé un vide, un grand manque. C'est quelqu'un avec qui on a vécu des choses extraordinaires", a-t-il ajouté en référence à ses acolytes musiciens Maxim Nucci, Robin Le Mesurier et Matthieu Chedid, qui ont aussi tous travaillé avec Johnny Hallyday ces dernières années. "Quand on s'embarque dans une aventure et que cela se passe bien, c'est un tel bonheur de travailler ensemble qu'on ne va pas s'arrêter", a-t-il conclu.

Désormais, c'est sans Johnny que Yarol Poupaud (fondateur du groupe FFF avant d'avoir monté le groupe Black Minou avec son frère Melvil) va se consacrer entièrement à la musique. Dans quelques mois, l'artiste de 49 ans dévoilera en effet son tout premier album solo. Enregistré entre Paris et Londres, il sortira en septembre prochain chez Universal. Aucun doute que les fans y découvriront un hommage ou un clin d'oeil musical à la légendaire star décédée en décembre 2017.