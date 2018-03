Yarol Poupaud : Le guitariste de Johnny Hallyday déchaîné devant Shy'm

Jeudi 22 mars, la galerie Joseph située au coeur du Marais à Paris accueillait le vernissage de l'exposition événement The Spirit of Rock. Au menu, trois décennies de rock'n'roll revisitées par le prisme de 200 clichés inédits, tous signés par Philippe Hamon. De Queen à Kiss en passant par Van Halen, The Rolling Stones, Nina Hagen ou nos Frenchies de Téléphone, les plus grands noms seront exposés jusqu'au 10 avril dans cet ancien atelier industriel à la déco épurée.

Plusieurs personnalités, notamment du monde la musique, ont pris part à ce vernissage. Yarol Poupaud, parrain de l'exposition tout comme Jacky Jakubowicz, a livré quelques reprises cultes avec le groupe Bazooka Mandarine pour le plus grand plaisir des invités. Le guitariste de FFF, mais aussi partenaire de scène de Johnny Hallyday dont il était un ami proche, a fait parler les décibels, sous les yeux de son fils Anton et pour le plus grand bonheur de... Shy'm.

La jeune chanteuse a pris part à l'événement, affichant un look très rock'n'roll, Doc Martens aux pieds et bombers Schott de sortie. Santi, Olivier Cachin, Sandrine Quétier, Caroline Faindt, Kenza Braiga ou encore Sam Bernett étaient également présents pour découvrir ces clichés dénichés dans les archives photographiques secrètement gardées de Philippe Hamon et exposées en noir et blanc.