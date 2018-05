Yassin (Koh-Lanta All Stars) : Sa condition pour participer !

Pascal ne fait pas dans la langue de bois. À la suite de la diffusion de la finale de Koh-Lanta All Stars vendredi 25 mai 2018, sur TF1, le finaliste a accordé une interview à TV Mag. Et il n'a pas manqué de faire des révélations sur son grand rival Yassin.

Après avoir évoqué le privilège qu'aurait reçu l'aventurier, Pascal a expliqué qu'il avait imposé une condition pour participer à ce Combat des héros : "Il a ajouté qu'il a accepté de participer sous condition que Dylan soit là. Après le remaniement des équipes, Dylan m'en a parlé spontanément. Il devait participer à un programme de télé-réalité lorsque TF1 l'a contacté pour lui proposer Koh-Lanta. Et comme il devait toucher 20 000 euros avec cette télé-réalité, on lui aurait proposé la même somme pour laisser tomber et rejoindre le casting du Combat des héros. Yassin aurait eu la même chose que lui. Dylan a raconté cette histoire à tout le monde."

Pour l'heure, Dylan et Yassin n'ont pas encore réagi à ces déclarations. Le beau blond avait en tout cas assuré dans Touche pas à mon poste (C8) avoir touché 27 000 euros pour participer à Koh-Lanta. Il avait ensuite fait marche arrière en précisant qu'il avait empoché cette somme pour quatre émissions du groupe TF1.