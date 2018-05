Yassin (Koh-Lanta) éliminé : La scène off pas diffusée... et qui change tout !

Au fil de l'aventure Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), Yassin et Pascal sont passés d'alliés à ennemis. C'est l'élimination surprise d'Alban et Yassin, trahis par ses camarades, qui a tout fait basculer. Pris pour cible sur les réseaux sociaux, Pascal tient à s'expliquer et balance auprès de nos confrères de TV Mag ce qui s'est passé en off.

"Alban et Yassin ont voulu faire de moi leur bras armé, leur paratonnerre. Ils jouaient hors du champ de la caméra et n'étaient pas francs car ils voulaient garder une bonne image, assure l'aventurier. Yassin voulait faire dégommer Clémentine pour se venger mais il lui racontait ensuite qu'il était content de l'avoir revue. Il voulait faire dégommer Candice mais ne le disait pas ouvertement pour pouvoir raconter qu'il était pour le mérite." Une attitude qui a fortement "déplu" à Pascal qui a "toujours assumé [ses] choix" au risque "de passer pour le méchant".

Après avoir finalement "accepté le fait que Yassin n'assume pas son implication dans la fabrication du faux collier d'immunité pour Nathalie", Pascal a senti quelque chose se briser lors du confort chez les Fidjiens. "Ce fameux soir, il me parle vraiment très mal sans raison et ça m'a vexé parce que nous étions potes depuis le début, lance-t-il. Puis il a été très agacé par mon immunité remportée avec Javier. Il ne le supportait plus et me disait qu'après ce conseil, on devait l'éliminer. Et avant ça, on devait sacrifier Clémence." Et d'ajouter : "Mais il a surtout poussé le bouchon trop loin en me faisant une proposition totalement indécente qui ne correspond pas à un jeu d'aventure comme Koh-Lanta." Pour l'heure, Pascal refuse d'en dire plus sur cette proposition et s'exprimera "après la diffusion de la finale".

Enfin, si à l'écran les téléspectateurs n'ont pas vu les explications entre Yassin et Pascal lors du conseil, elles ont bel et bien eu lieu. "Lorsque Denis Brogniart m'a demandé si j'avais déjà en tête mon choix de vote, je lui ai dit que je l'avais fait durant la nuit dans le village fidjien en allant m'isoler à l'extérieur pour réfléchir. Yassin m'a regardé et il a compris, confie Pascal. Je suis frustré que ce conseil n'ait pas été diffusé dans son intégralité sur TF1. Je suis passé pour celui qui a baissé les yeux face à Yassin alors que pas du tout. Au deuxième vote contre Alban dévoilé, ils m'ont regardé tous les deux. J'ai fixé Yassin, face à face, et je lui ai dit : c'est fini mon gars." Toujours en présence des aventuriers et de Denis Brogniart, Yassin a indiqué avoir été éliminé "parce qu'il était très fort" et faisait peur aux autres. "J'ai pris la parole pour lui dire que s'il était resté comme il avait été au début, j'aurais été fier d'aller jusqu'au bout avec lui. Je lui ai répété tout ce qu'il avait dit sur Javier, sur Clémence et sur cette proposition indécente. Les choses ont bien été dites à lui comme à Alban qui a d'ailleurs donné son vote noir à Javier", assure Pascal.

Rappelons que pour l'heure, Yassin ne s'est pas exprimé sur le sujet...