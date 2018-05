Yassin (Koh-Lanta) menteur et manipulateur ? Ce que l'on ne savait pas !

Rien ne va plus entre Pascal et Yassin. Les deux candidats de Koh-Lanta All Stars sont passés d'amis à ennemis du jour au lendemain sans que personne ne comprenne pourquoi. Lors d'interviews ou sur les réseaux sociaux, le finaliste malheureux a donc expliqué à la suite de l'élimination de son rival que ce dernier n'avait pas joué franc-jeu ou qu'il lui avait fait une proposition indécente. Un sujet sur lequel il s'est une fois de plus épanché auprès de nos confrères de TV Mag.

"En arrivant au conseil, j'ai eu l'impression que tout le monde était en colère contre moi. J'ai pu m'expliquer. J'ai compris que Yassin m'avait décrédibilisé autant qu'il pouvait dans la résidence du jury final, il avait tout fait pour que personne ne vote pour moi. Cela n'est pas passé à la télévision, et je le comprends parce que c'est allé très loin", a-t-il confié. Il a ensuite précisé qu'Alban l'avait accusé d'avoir été insultant, des paroles qu'il n'a pas supportées : "J'accepte mes stratégies et mes coups de colère mais pas des insultes que je n'avais pas prononcées. J'ai voulu savoir qui lui avait dit ça et là, il s'est tourné vers Dylan et Yassin pour me dire que c'était eux... Ils ont nié mais tout le monde autour d'eux a été surpris et a compris. J'espérais que ces explications allaient me redonner une chance, j'étais confiant."

Pascal ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite sous-entendu qu'après la réunification, Yassin était prêt à trahir son grand ami Dylan afin de remporter l'aventure : "Yassin m'a dit que Dylan n'était pas un problème, qu'il en faisait ce qu'il voulait parce qu'il était dans ce Koh-Lanta grâce à lui. Finalement, l'élimination en mort-subite de Dylan a réglé le problème. Après ça, Yassin m'a proposé qu'on aille aux poteaux ensemble et qu'il tombe volontairement pour me laisser le privilège de gagner l'épreuve. Je devais ensuite le choisir pour la finale. Il était convaincu de gagner parce qu'il se considérait comme le véritable aventurier de Koh-Lanta. Et il m'a dit que c'était important pour lui de gagner parce qu'il avait un contrat de 100 000 euros avec une grande enseigne de magasins de sport qui tombait s'il y parvenait." Mais, ce genre de proposition ne correspondant pas à ses valeurs, Pascal a préféré s'éloigner de son ancien allié.