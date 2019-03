Yassine Belattar en garde à vue : Bruno Gaccio et Émilie Mazoyer l'accusent

Le Parisien rapporte que Yassine Belattar a été placé en garde à vue ce mardi matin, dans les locaux du commissariat du 5e arrondissement de la capitale à la suite du dépôt de plusieurs plaintes, dont une de Bruno Gaccio.

Un seuil insupportable a été franchi

On apprend que l'ex-auteur des Guignols de l'Info a déposé plainte en janvier dernier contre Yassine Belattar pour des menaces de mort. Selon des informations de Marianne et de Mediapart, Yassine Belattar aurait menacé de s'en prendre à sa famille. L'ex-compagnon de Michèle Bernier, a eu avec elle deux enfants, Charlotte et Enzo, ainsi qu'un autre fils, Amedeo, avec Agnès Michaux. Il est désormais en couple avec Anne-Laure Gruet. "Tout a commencé par une série d'amabilités échangées sur les réseaux sociaux. (...) Rien de grave mais, n'ayant pas l'habitude de laisser passer les attaques, j'ai aussitôt réagi", explique Bruno Gaccio à Marianne. Les deux hommes échangent par tweets et par SMS, puis c'est la goutte de trop à cause d'un coup de fil menaçant de Yassine Belattar. "Il s'est mis à hurler, a promis de venir me tuer, ainsi que ma femme et mes gosses, avant d'ajouter : 'Je vais enculer ta pute de mère à Saint-Étienne.' J'accepte les insultes, les noms d'oiseau, mais là, un seuil insupportable a été franchi", ajoute-t-il.

Outre cette plainte pour menaces de mort, Bruno Gaccio a également déposé plainte pour diffamation car l'animateur et humoriste l'aurait traité de "pointeur", une manière de le qualifier de violeur, lors d'une embrouille médiatique sur la Toile. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble puisque, en 2015, ils avaient travaillé sur La Grosse Émission sur Canal+.

Harcèlement moral au travail

Yassine Belattar, qualifié il y a quelques semaines "d'islamiste" par Alain Bizeul (désormais ex-directeur marketing de Nocibé), le jour où il avait annoncé sa démission de LCI sur Twitter, est aussi visé par d'autres plaintes. On apprend que, selon Mediapart, trois hommes issus "du monde du spectacle" (dont l'humoriste Kevin Razy) ont assuré devant des policiers que l'humoriste les avait menacés de violences physiques. Plusieurs femmes ont aussi déposé plainte car Yassine Belattar aurait eu avec elles un comportement et des propos inappropriés dans le cadre de ses activités professionnelles. Il est donc visé par des plaintes pour harcèlement moral au travail, notamment de la part de l'ancienne animatrice Jessie Claire.

Je ne suis pas la seule à l'accuser de harcèlement

Auprès de Mediapart, l'animatrice radio Émilie Mazoyer, qui officie désormais sur Europe 1 mais a collaboré avec Yassine Belattar sur Le Mouv', raconte : "J'ai un ego solide, mais quelque chose d'aussi violent, c'est la seule fois que ça m'est arrivé en quinze ans de carrière. Il ne m'a jamais mis un coup de poing, jamais touchée, mais la violence était là quand même. Quelques jours après le début de l'émission, il me dit : 'Il n'y a personne ici. Si je te casse la gueule, personne ne le saura.' Et juste après, il m'accuse auprès de la direction d'être raciste et dit que c'est pour cela que ça ne marche pas entre nous. À ce moment, j'étais prête à claquer ma démission. (...) Cela fait bientôt dix-huit ans que je travaille à la radio et à la télévision. Yassine Belattar est le seul à me traiter de raciste. En revanche, je ne suis pas la seule à l'accuser de harcèlement."