Yassine Belattar mis en examen pour "menaces de mort" et "harcèlement moral"

Yassine Belattar vient d'être mis en examen.

Après avoir été placé en garde à vue mardi 26 mars 2019 au matin dans les locaux du commissariat du 5e arrondissement de la capitale à la suite de plusieurs plaintes, dont une de Bruno Gaccio, l'humoriste et animateur radio de 36 ans vient d'être inculpé ce jeudi pour "menaces de mort, menaces de crimes réitérés, envois réitérés de messages malveillants et harcèlement moral", selon l'AFP. Une source judiciaire a également indiqué ce 28 mars à nos confrères que Yassine Belattar venait de retrouver la liberté après avoir été placé sous contrôle judiciaire.

L'avocate de l'animateur, Me Safya Akorri, a indiqué que son client contestait les faits de harcèlement et une partie des menaces prononcées dans un "contexte de tension entre personnes du monde du spectacle". Elle a également mis en doute la décision du parquet et de la juge d'instruction concernant le volet "harcèlement". "Il apparaît qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder en détail les dépositions des différents témoins et confondent les uns et les autres", a-t-elle commenté.

Pour rappel, c'est le 24 janvier dernier que Bruno Gaccio a déposé plainte contre Yassine Belattar suite à des menaces de mort. Selon des informations de Marianne et de Mediapart, Yassine Belattar aurait menacé de s'en prendre à sa famille. L'ex-compagnon de Michèle Bernier – aujourd'hui en couple avec Anne-Laure Gruet – a eu avec elle deux enfants, Charlotte et Enzo, ainsi qu'un autre fils, Amedeo, avec Agnès Michaux.

Rappelons également que Yassine Belattar est visé par d'autres plaintes. Selon Mediapart, trois hommes issus "du monde du spectacle" (dont l'humoriste Kevin Razy) ont assuré devant des policiers que l'humoriste les avait menacés de violences physiques. Plusieurs femmes ont aussi déposé plainte car Yassine Belattar aurait eu avec elles un comportement et des propos inappropriés dans le cadre de ses activités professionnelles.

Suite à cette mise en examen, Radio Nova a annoncé ce jeudi, via un communiqué transmis à l'AFP, la "mise en retrait" de Yassine Belattar de son antenne. Son émission Les 30 Glorieuses sera désormais animée par Thomas Barbazan, son co-animateur.