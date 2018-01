Yoann et Emmanuelle (L'amour est dans le pré) parents de deux adorables filles

Il y a des participants à L'amour est dans le pré plus discrets que d'autres. C'est le cas du couple formé par Yoann et Emmanuelle. Les amoureux de la saison 5 sont toujours ensemble et sont les parents de de beaux enfants.

La dernière fois que nous avions parlé d'eux sur le site, ils attendaient leur deuxième enfant et c'était en 2013. Le bébé est né depuis tout ce temps et l'on sait qu'il s'agit d'une petite fille. En plus de la naissance de Lise il y a six ans, les heureux parents ont eu depuis une petite Eva, à en croire certains commentaires de la maman sur Facebook. Une fillette déjà âgée de 4 ans.

Comme on peut le voir sur le réseau social, les adorables brunettes sont apparemment très complices.