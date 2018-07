Yoann FreeJay amoureux : Le gagnant de The Voice fait son coming out !

Révélé au grand public grâce à sa participation à l'émission phare de TF1, The Voice, en 2013, Yoann Fréget avait remporté la compétition de chant. Après sa victoire, il avait sorti un premier album qui n'avait malheureusement pas rencontré de succès. Depuis, le chanteur bègue a changé de nom et se fait appeler "Yoann FreeJay". Exilé aux États-Unis, il a rejoint un choeur de gospel et est devenu coach vocal.

S'il fait partie des candidats oubliés par le public français, Yoann a de nouveau fait parler de lui mercredi 11 juillet 2018 alors qu'il partageait un post un peu particulier sur son compte Twitter. En effet, le candidat qui avait été coaché par Florent Pagny a révélé son homosexualité à travers une photo subtile sur laquelle lui et son chéri se tiennent la main. "Je l'aime. Il m'aime. Nous nous aimons... Si j'avais su avant qu'un tel bonheur était possible... Mais vient le bon moment pour tout cadeau... #Mercilavie #Mercimonbeau #loveislove", peut-on lire en légende.

La photo de ce coming out n'a pas tardé à faire le tour du web et nombre d'internautes fans de l'émission de la Une n'ont pas manqué de féliciter le jeune homme : "Très fière et très heureuse pour Toi, pour Lui, pour Vous... de tout ce bonheur partagé et assumé", "Tout le bonheur pour vous deux", "Absolument ravie pour toi", "Tu mérites ce bonheur", "Félicitations à vous"...

Ce à quoi Yoann FreeJay a répondu un tendre message de remerciement : "Merciiiii <3 <3 <3 A tous, pour vos mots tellement gentils entre ici, facebook et les amis que je croise... Je me sens béni et je vous envoie tout mon bonheur en retour car il est fait pour être partagé :))))"