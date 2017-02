Yohan Cabaye : Son ex-femme défend "une réaction impulsive" après ses injures

Les faits remontent à l'Euro 2016 mais ne s'écrivent pas encore au passé. Heureux de se voir sélectionné par Didier Deschamps pour faire partie des 23 joueurs chargés de défendre les couleurs tricolores en France, Yohan Cabaye ne s'attendait pas à vivre une compétition aussi désastreuse. Pas seulement à cause de ses contre-performances sportives, mais aussi parce que sa vie privée a été déballée au grand jour par son ex sans qu'il s'y attende.

Blessée d'avoir été larguée par le footballeur français de 31 ans, au profit de l'une de ses meilleures amies (Laetitia Bernardini), Fiona Cabaye avait choisi de déverser toute sa colère sur les réseaux sociaux. La jeune femme, enceinte de son troisième à ce moment-là, n'avait pas hésité à livrer tous les détails de son mariage ruiné. "Pour résumer, cette fille était présente à mes 27 ans avec mon mari !!! Amie quand tu nous tiens, avait notamment posté Fiona. Je ne voulais pas en arriver là ! Mais tu touches mon physique, ce n'est pas un problème. Tu t'attaques à ma famille, mes enfants et je dois rester dans mon coin ??? Assume ce que tu as fait et toi continue de prier mais les faits sont là !!! Je ne suis personne, juste une femme, une maman tout simplement..." Et de qualifier son ex-meilleure amie de "tonglier (moitié thon moitié sanglier)", mais aussi de "katin".

Poursuivie pour injure publique par Laetitia Bernardini – l'actuelle compagne de Yohan Cabaye qui a donné naissance à leur premier enfant l'été dernier –, Fiona Catalanotto s'est présentée au tribunal correction d'Aix-en-Provence ce 21 février.

J'étais enceinte...

Invitée par voie de citation directe à s'expliquer sur les propos en question, l'ex-future femme de Yohan Cabaye (ils sont en instance de divorce) s'est défendue en invoquant l'impulsivité de ses gestes. "Tout part de mon contexte familial. Madame Bernardini était mon amie, elle est partie avec mon mari alors que j'étais enceinte de ma troisième fille. J'ai eu une réaction impulsive, elle avait eu des propos à mon sujet et sur l'éducation de mes enfants", a-t-elle déclaré, témoignage rapporté par La Provence. Se positionnant en femme blessée, la jeune femme a assuré qu'elle essayait de s'occuper du mieux possible de ses trois enfants (trois filles prénommées Myla, Char­­lize et Romy).

"Tonglier', un mot qui n'existe pas

Si Me Béatrice Dupuy, venue défendre les intérêts de Laetitia Bernardini a rappelé le retentissement de l'affaire en plein Euro, la défense de Fiona Catalanotto – assurée par Me Farouze Issad – a invoqué l'inexistence du mot "tonglier", pour prouver qu'il ne pouvait être considéré comme une injure publique.

La Provence indique que Fiona Catalanotto sera fixée sur son sort le 24 avril prochain, date à laquelle le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence rendra son délibéré. L'ex-femme de Yohan Cabaye et l'actuelle compagne du joueur de Crystal Palace réclament toutes les deux des dommages et intérêts.

Yohan Cabaye n'a donc pas fini de passer un mauvais moment...

