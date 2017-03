Yohann Pelé : Le gardien de l'OM papa de jumelles

Propulsé titulaire dans les cages de l'Olympique de Marseille après le départ de l'icône Steve Mandanda vers le championnat anglais, Yohann Pelé vit une saison contrastée, à l'image de l'équipe phocéenne, capable de multiplier les matchs sans prendre de but et d'en encaisser neuf en deux rencontres et trois jours contre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. À la maison aussi, celui qu'on surnomme l'albatros en raison de son envergure impressionnante (1,96 mètre) joue avec les chiffres...

À 34 ans, Yohann Pelé est en effet devenu il y a quelques jours papa pour la deuxième... et la troisième fois. Déjà parents de Lina, sa compagne Loubna et lui ont accueilli lundi 6 mars 2017 des jumelles, Ambre et Jade, nées respectivement à 10h48 et 10h52, selon une annonce accompagnée de félicitations faite par le site officiel du club, OM.net.

Victime en 2010, après avoir évolué sous les couleurs du Mans et du TFC, d'une embolie pulmonaire bilatérale qui interrompit sa carrière et aurait même pu en sonner le glas, Yohann Pelé n'avait retrouvé les terrains qu'en 2014, enrôlé par le FC Sochaux. Un an et demi plus tard, il débarquait sur la Canebière.

Y restera-t-il ? Alors que ses prestations sont sujettes à la critique, l'ambition de l'OM Champions Project porté par Frank McCourt devrait vraisemblablement engendrer l'arrivée d'un nouveau numéro un à son poste pour la saison prochaine.