Yolande Moreau et Julie Ferrier réunies pour la folle cérémonie des Topor

Ce 15 avril 2019 au théâtre du Rond-Point à Paris s'est tenue la deuxième édition des Topor, les prix de l'inattendu. Lors de cette cérémonie insolite animée par Jean-Michel Ribes, plusieurs personnalités du spectacle ont fait une apparition, aussi bien parmi les spectateurs que sur scène.

Tout sourire, Yolande Moreau s'est d'abord amusée à prendre la pose dans un décor pour le moins surprenant avant de s'illustrer sur scène en musique et en baskets. Également de la partie, la comédienne Julie Ferrier était presque méconnaissable avec sa coupe courte brune et ses lunettes rétro. Autre humoriste présent, Mathieu Madénian a pu croiser le chanteur Charlélie Couture, le dessinateur Willem ou encore Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt. Pour la seconde année consécutive, les Topor ont récompensé les artistes du spectacle vivant, généralement peu présents dans les médias. Une cérémonie qui se moque volontiers des traditionnelles remises de prix façon tapis rouge.

"Le théâtre du Rond-Point crée un prix destiné à récompenser les créateurs du spectacle vivant oubliés des chapelles du bon goût et de la morale définitive, à saluer les mauvaises herbes de la culture trop folles pour être taillées à la française, les incongrus qui ridiculisent les gens qui savent. Bref tous ceux qui sautent dans le vide pour découvrir d'autres planètes, a expliqué Jean-Michel Ribes, initiateur de cet événement qui rend hommage au dessinateur Roland Topor. La sélection des spectacles concourant à ce prix sera faite de façon arbitraire par le jury selon ses goûts, ses envies, et pourquoi pas ses amis. Tous les prix sont injustes, les Topor le seront encore plus."